„Bod je pro nás v této situaci málo, mrzí nás to, že jsme se nedokázali v prodloužení dostat na puk a rozhodnout, ale takový je prostě hokej,“ řekl litvínovský 25letý slovenský gólman, účastník olympijských her v Pekingu.

Extraliga má nyní přestávku, kterou Litvínov potřebuje dobře využít a nachystat se na sérii těžkých zápasů. „Ano, teď si musíme přes reprezentační pauzu odpočinout, dát hlavy dohromady, a po ní jít v závěru základní části dál,“ řekl brankář, jenž se po zranění a brněnské epizodě opět představil severočeským fanouškům.

Jaký to byl doma proti Karlovým Varům pro brankáře zápas?

Těžký. Jsem rád, že Vary začaly zhurta, rychle jsem se dostal do tempa a pak už se mi celý zápas chytalo dobře. První třetina byla plná šancí, postupně se obrany trochu zatáhly.

Gól jste inkasovali v oslabení při hře tři na pět, kdy vám rozhodčí odpískal faul. Jak jste tenhle moment viděl vy?

Podle mě to faul nebyl, ale nechci se k tomu moc vyjadřovat, abych nedostal nějakou pokutu.

Po dlouhé době jste chytal celý zápas, jaké to pro vás bylo?

Hodně mi pomohla ta terapie, léčba šokem, na Kladně. Nečekal jsem, že tam do zápasu naskočím, že se do branky dostanu, to mi proti Varům opravdu pomohlo. Samozřejmě už přes dva týdny trénuji, ale ostré zápasy, to je o něčem jiném. Jsem rád, že to nebylo až tak špatné. Pomohla mi i první chycená střela, zvedlo se mi sebevědomí.

Kvůli zranění klíční kosti jste chyběl dlouho…

Prakticky pět šest týdnů jsem měl ortézu a s rukou nehýbal, pak jsem začal s rehabilitací a postupnou zátěží. Dva měsíce jsem byl bez ledu. Později už to bylo jen o tom, získat herní praxi a chytat. Bylo to složité období, hlavně po mentální stránce. Hodně mi pomohli lidi v Bratislavě, můj kondiční trenér a fyzioterapeut.

Po zranění jste se vrátil na chvíli do brněnské Komety, teď se přesunul opět na sever Čech…

Budu chytat co nejlépe a třeba si řeknu o další smlouvu. Uvidíme, co bude dál. Jsme tady tři vyrovnaní brankáři.

Jak závěr sezony vidíte?

Každý zápas je pro nás jako play off, potřebujeme jich co nejvíce vyhrát a nemůžeme koukat, jaký soupeř proti nám zrovna bude stát. Každý bod bude důležitý.