Kašša má první velkou medaili v Super Stars Most! Veze stříbro z Grand Prix A

Badmintonisté oddílu Super Stars Most Jakub Klokan a Marek Kašša přivezli stříbrné medaile z celostátního turnaje Grand Prix A kategorie do sedmnácti let.

Marek Kašša a Jakub Klokan se svými stříbrnými úspěchy. | Foto: Super Stars Most