Play off mají skvěle rozehrané hokejisté Mostu s Trutnovem. Ve středu je na programu třetí zápas.

„Je to chvilka, co jsme se o zákazu hromadných akcí nad sto lidí dozvěděli. Jsme v kontaktu s hokejovým svazem, který nám vzkázal, že teprve budou celou věc řešit. Těžko předjímat dopředu, jak to s naším středečním zápasem play off bude, zda se odehraje bez diváků, nebo se neuskuteční vůbec,“ řekl jednatel mosteckého hokejového klubu Vladimír Kubík. Klub o pár hodin později informoval, že zápase se uskuteční, ale bez diváků.

Co se krajských fotbalových soutěží týče, také tam bude mít hlavní slovo Fotbalová asociace České republiky (FAČR). Krajský svaz ale předběžné stanovisko má. "To nařízení vlády je zatím v plenkách, takže zjišťujeme podrobnosti. I my čekáme na rozhodnutí shora, požádali jsme naše složky o doporučení vlády, jak postupovat v tomto případě," přidal svůj pohled sekretář krajského fotbalového svazu Ústeckého kraje Miloš Vitner.

"Některá města ale už vyhlásila zákaz sportování, nebo sport výrazně omezila, takže se nabízí možnost třeba na týden, dva, stopnout i nižší soutěže," doplnil. To se samozřejmě příliš nelíbí klubům, které moc nemají, kdy zápasy dohrát. "Musíme hrát, nám víc než padesát diváků stejně nepřijde, takže podle mě jsme v pohodě. Ale uvidíme, jaké nařízení vydají příslušné orgány. Pokud to svaz zatrhne, hrát holt nebudeme," uvedl trenér jednoho z celků na Ústecku, jenž si nepřál být jmenován.