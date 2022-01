Kalkusová a Schlosserová zvítězily při prvním Grand Prix C nové sezóny

Badmintonistky Super Stars Most Thea Kalkusová a Lucie Schlosserová zahájily novou sezónu 2022 vítězně. Na domácí půdě, ve sportovní hale SportCenter Most, zvítězily ve čtyřhře turnaje Grand Prix C kategorie do třinácti let.

Mladí badmintonisté Super Stars Most. | Foto: Super Stars Most

Ve třech setech 20:22, 22:11 a 22:11 porazily první nasazený pár Justýna Řeháková (BK TJ Baník Most), Ella Ševelová (TJ Chemička Ústí n. L.). Thea Kalkusová (Super Stars Most) potom přidala druhou příčku ve dvouhře dívek, když porazila svoji deblovou spoluhráčku Lucii Schlosserovou (Super Stars Most) 21:12, 21:9, druhou nasazenou Ellu Ševelovou (TJ Chemička Ústí n. L.) 21:10, 21:18 i turnajovou jedničku Justýnu Řehákovou (BK TJ Baník Most) 21:17, 21:19. Jedinou porážku zaznamenala od Nikol Paterové (MTAC Praha) 6:21, 7:21 a získala stříbrnou medaili. Bronz jí potom patřil ve dvojici s Danielem Harnischem ve smíšené čtyřhře. Daniel Harnisch si potom bronz odnesl i ze dvouhry chlapců.