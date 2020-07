To je borec! Střelec Philadelphie Flyers poslal tučnou sumu na transparentní účet, který byl zřízený na pomoc dvacetiletému mladíkovi z Ústí nad Labem. Během dvou dnů od zřízení konta se vybralo už 1 325 262 korun.

Známí hokejisté a bývalí spoluhráči Buchtely přispívají finančně i tím, že draží svoji výstroj. Třeba sparťanský brankář Michal Neuvirth, také odchovanec Ústí, draží pro Buchtelu lapačku a vyrážečku ze Světového poháru. Tomáš Rolinek a Juraj Valach poslali na účet 25 tisíc, Ondřej Palát 20 tisíc.

Částkou 10 tisíc se přidal k pomoci reprezentační trenér Filip Pešán, který zná Buchtelu z Liberce. Bývalý kouč Bílých Tygrů dokonce natočil na sociální síti video, ve kterém hokejový národ vyzývá k finanční podpoře na transparentním účtu.

Zdroj: Facebook

„Jeden z našich spoluhráčů, Ondra Buchtela, statečně bojuje se zákeřnou nemocí. Na jeho podporu začalo vznikat několik dobročinných akcí a vznikl i transparentní účet, na který budu rád, když přispějete, stejně jako jsem to udělal já. Ondro, držíme ti palce,“ vzkázal Pešán.

„Neskutečně si vážím vaší pomoci. A to od všech. Ani nevíte, jakou sílu to mně a celé mojí rodině dodává. Hrozně moc děkuju, jste vážně super,“ vzkázal Buchtela, který je doma v Ústí odkázaný na invalidní vozík a kyslík. „Pořádnou léčbu nemám, nikdo neví, co s tím. Chtěl bych s tím bojovat, ale zatím není jak,“ řekl pro iSport.cz. Mládežnický reprezentant má sarkom na srdečním svalu, který zasáhl obě plíce. Děsivou diagnózu se dozvěděl přede dvěma měsíci. Přitom ještě o pár týdnů dřív trénoval s Tygry.