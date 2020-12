Pořádný kvapík mají před Štědrým dnem mostecké házenkářky. Čekají je totiž ještě dva duely. V sobotu se představí na palubovce Písku (15.00), dva dny před Vánoci pak mají v kalendáři zápas v Porubě. Slušná šichta.

Mostecké házenkářky (v černém Michaela Borovská) v akci. | Foto: Dominik Síbr

Do obou destinací pojedou Černí andělé jako favorit. Písek minule doma spláchli vysoko 40:14. „Písecký tým k nám posledně přijel v okleštrěné sestavě bez dvou důležitých hráček, což samozřejmě také hrálo roli. V současnosti dokážeme jen těžko odhadnout, jak jsou na tom písecké hráčky dnes. Když se ale podíváme na jejich poslední výsledek proti Slavii v minulém týdnu, kdy doma prohrály 22:26, naznačuje to, že už budou v lepší herní pohodě, než když hrály v Mostě. Navíc v Písku to pro nás nikdy nebyla úplně snadná utkání. Dá se předpokládat, že to bude určitě těžší zápas než v Plzni,“ řekl mostecký kouč Jiří Tancoš. Ze zápasu Mostečanky plynule přejdou do přípravy na střetnutí na severu Moravy.