Takhle se Linda Jungová rozloučila s vrcholnou házenou na svém facebookovém profilu. Přidala sérii fotek, kde je vidět, jak má slzy na krajíčku. Aby ne, v andělském dresu odehrála 108 zápasů. Jako pivotka si zapsala sto dva branek. Své statistiky už nerozšíří.

„Bohužel končím ze zdravotních důvodů. Byla jsem častokrát zraněná, pak se snažila vždy o návrat na hřiště, ale cítila jsem sama, že už to není ono. To mě vedlo k rozhodnutí skončit s kariérou ve vrcholné házené,“ řekla Mosteckému deníku Linda Jungová. Sama přiznala, že skončit bylo nejtěžší rozhodnutí, které ve svém dvaadvacetiletém životě udělala. Házenou ale neopouští.

Linda Jungová se loučí s týmem Černých andělů.Zdroj: DHK Baník Most

„Určitě chci u házené zůstat, ještě nevím v jaké formě, to se teprve rozhodne. A samozřejmě bych si chtěla i zahrát, třeba druhou ligu za Ústí nad Labem,“ dodala blonďatá hráčka. Co na její rozhodnutí řekl tatínek Rudolf Jung, který je v mosteckém celku manažerem? „Vzal to, neřešili jsme to jako otec a dcera, ale jako manažer a hráčka. Pomohl mi, abych se mohla házené dál věnovat i když už na nižší úrovni,“ popsala Jungová, která si rozlučku nachytala na víkendový duel s Porubou, kterou Most přehrál 33:26.