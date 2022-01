"Volba osobnosti, která dlouhodobě působí ve vedení klubu, má garantovat kontinuitu v práci klubu i ve vztahu k partnerům, sponzorům či fanouškům. Cíle DHK Baník Most se ani po změně ve vedení nijak nemění," píše český mistr v prohlášení.

Pod manažerským dohledem Rudolfa Junga si mostecké házenkářky v roce 2010 v baráži s Jindřichovým Hradcem vybojovaly postup do nejvyšší ženské interligy. Postupně se etablovaly v nejúspěšnější kolektiv v rámci republiky a začaly nakukovat do Evropských pohárů. V roce 2013 pak ovládly evropský Challenge Cup. Pod Jungovou taktovkou se v roce 2019 probojovaly do základní skupiny vrcholné Ligy mistrů, což se do té doby žádnému českému celku nepovedlo.

