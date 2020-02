Nemusely jste dlouho čekat a máte první a interligový titul. Co na to říct?

Takto brzo se mi ještě nepodařilo asi získat celkový titul. Jsem obrovsky překvapená a šťastná zároveň. Asi nám evropská liga a hlavně Liga mistrů hodně pomohly. Máme kvalitní tým, to je taky potřeba říct. Jsme šikovné a mladé holky (úsměv), takže super a dobrý. Hlavně sezona byla opravdu náročná a jsem ráda, že máme jeden cíl splněný.

Co celá ta sezona? Byla nebo tedy ještě stále je hodně těžká, že? Náročný program a cestování.

A díky tomu jsme byly posílené hlavně o zkušenosti. Zkušenosti z Evropy jsou nezaměnitelné a nedají se hlavně jinde získat než v Evropě. Vyčnívá z toho Liga mistrů, to nám všechno obrovsky pomohlo do naší ligy, kdy jsme si více věřily. Nechci podceňovat hráčky v naší lize, ale ta úroveň oproti Evropě je zcela někde jinde. Ubránit hráčky jako je Oftedalová nebo jiné světové špičky, tak na to je třeba vyvinou jinou sílu a více se soustředit na všechno. Díky tomu se více soustředíme na zápasy v lize a jsme koncentrované, na každou minutku, vteřinku a víme, že zápas se hraje šedesát minut, takže když se prohrává, stále se to dá zlomit.

Zaznamenaly jste dost porážek, když tedy mluvíme o Evropě, na což nejste zvyklé a přesto jste se z toho nesesypaly.

Buďme rádi, že jsme byli v Evropě dobrým soupeřem pro každého. Myslím, že jediný zápas, ve kterém jsme vybouchly byl doma s Györem (Most prohrál o 25 gólů). Jinak si myslím, že jsme byly konkurenceschopné. Nedostávaly jsme příděly, chlácholy se, že hrajeme dobře na to, že je to první rok v takové soutěži. Jsem ráda, že nás porážky vyburcovaly do naší ligy a že už v únoru máme titul (smích).

Jak vůbec berete interligový titul? Je pro vás prestižnější než ten český, nebo to máte naopak.

Pro mě jsou oba asi na stejné úrovni. Nemám to rozdělené, že tenhle je nižší, tamten zase vyšší. Jo, kdybych vyhrála Ligu mistrů, tak to by byl TOP titul. V naší lize to bude asi nastejno, oba ty tituly jsou fajn.

Letos jste navíc relativně v klidu i odstranily z cesty Michalovce. To je velký konkurent.

Michalovce se oslabily o dvě zkušené hráčky, navíc šlo o jejich nosné hráčky, takže ta druhá lajna, co jim tam přišla, asi nebyla tolik konkurenceschopná nebo připravená. Michalovce letos prohrály více zápasů než jen s námi.

Máte namířeno k triplu tedy interligovému titulu, Českému poháru a českému titulu.

Já ho snad ještě ani nemám, takže by bylo fajn ho získat. Ale ještě je k tomu dlouhá cesta, zase musíme jít zápas po zápase. Čeká nás Český pohár, na českého mistra se budeme připravovat v květnu, takže teď je v plánu Český pohár.