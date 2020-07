„Hlásí se nám stále více fanoušků motoristického sportu, kteří si chtějí roli závodního jezdce či spolujezdce vyzkoušet na vlastní kůži. Vzrůstá ale i počet klientů, kteří nevšedním dárkem v podobě poukazu na zážitkovou jízdu nebo taxijízdu chtějí potěšit své blízké,“ potvrdil obchodní manažer pro sport společnosti Autodrom Most Jakub Krafek.

Projekt ale nabízí více variant využití speciálů OCR, kterých má autodrom ve vozovém parku hned šestnáct. „Umíme uspořádat privátní program se závodem pro uzavřenou společnost, který může zajímavě a originálně zpestřit například oslavu narozenin, rozlučku se svobodou, případně firemní teambuilding,“ upřesnil Krafek.

Autodrom ale myslí i na začínající závodní jezdce, kteří nedisponují vlastním týmem ani technikou. Mohou si jeden nebo více speciálů OCR pronajmout k testování, nebo se s ním zúčastnit i klubového závodu nejen v Mostě. K dispozici přitom mají plnou podporu, tedy servis vozu s továrním mechanikem nebo onboard kameru. „Přijdou jen s helmou a kombinézou, nic neřeší, jen se vozí nebo závodí,“ dodal manažer.

Jeden ze speciálů OCR už se v klubových závodech objevil, premiéra to byla vydařená. “Auto startovalo v červnu v mezinárodně obsazeném podniku Carbonia Cup na mosteckém autodromu. Pronajal si ho jezdec se zkušenostmi ze závodů do vrchu, který se chce posunout dál na okruhy. Při svém debutu na mokré a usychající trati se mu podařilo porazit i stálé účastníky seriálu, a to včetně okruhových matadorů,” dodal Jakub Krafek.

Další možností je jeden ze speciálů zakoupit, a to prostřednistvím luxusního zážitkového produktu OCR Carskybox. Autodrom jej nabízí za 800 000 korun bez DPH. “Výhodou je, že kromě samotného auta jeho majitel získává i zajímavý bonus po dobu jednoho roku. Zahrnuje parkovací prostory v zázemí autodromu, servisní práce a několik testovacích jízd po velkém závodním okruhu. Vůz může být i marketingovým nástrojem pro exkluzivní networkingové obchodní akce, například při vybraných závodech,” popsal manažer.

Prozradil take chystanou novinku. “Připravujeme klubový závod OC Race a program The Most OCR Challenge na bázi populární a oblíbené soutěže The Most Challenge pro amatérské jezdce. Podrobnosti včetně termínů zveřejníme již brzy,” uvedl.

Jan Foukal