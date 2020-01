Jak jste viděl utkání s Olomoucí?

Když budu hodnotit utkání proti Olomouci, tak si myslím, že jsme soupeře přehráli, ale nedáváme góly. Měli jsme přes čtyřicet střel, soupeř dvacet a dali jsme jen jednu branku. To je strašně málo. S produktivitou budeme muset něco udělat.

Je to sedmá porážka v řadě, takže co udělat, aby Litvínovu nehrozil pád do nižší soutěže?

Budeme mít poradu, musíme si říct, co je ještě možné udělat. Máme jeden zápas před poslední čtvrtinou. Určitě se sejdeme dnes i zítra s vedením Unipetrolu a budeme řešit, co pro záchranu soutěže můžeme udělat. Máme připravený plán, co se ještě dá udělat. Je leden a blíží se konec přestupního termínu, takže všechno tohle musíme zvážit a přijít s nějakým návrhem a možnostmi.

Takže určitě myslíte na posílení týmu, že?

Nebudeme nic vzdávat a pokusíme se něco připravit. Nemůžeme koukat a nic nedělat. Mluvíme s určitými hráči, především ze zahraničí, protože nikdo z extraligy nám logicky nebude nabízet jejich nejlepší hráče. Uvidíme, jestli se nám někoho povede přivést. Po posilách se rozhlížíme po celém světě.

Má trenér Vladimír Kýhos stále důvěru?

Nevím, jestli je to teď úplně o trenérovi. Když se jde do poslední čtvrtiny, tak asi není úplně ideální měnit systém. Je to o tom se semknout jako parta, postavit lidi, které budeme mít k dispozici, aby odvedli co nejlepší práci a pokusili se získat každý bod v následujících zápasech.