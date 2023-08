/FOTO, VIDEO/ Sportovní dění u jezera Most je čím dál pestřejší. V neděli 13. srpna se v tomto rekreačním areálu konal první závod Triatlon Most 2023, který byl součástí Českého poháru v dlouhém triatlonu.

Závody v triatlonu u jezera Most. | Video: Martin Vokurka

Na ženy a muže čekala úplně nová a rychlá trať. Jednalo se o 1,9 km plavání, 90 km jízdy na kole a 21,1 km běhu. „Je to nádherný areál. Prostředím je hezčí než na Czechmanu,“ řekla Deníku před startem závodnice Dana Klempířová z Prahy, která byla u jezera na okraji města Most poprvé.

V době konání závodu jezdil k jezeru z města žlutý patrový autobus, který je v provozu o víkendech.

K jezeru Most začal jezdit patrový autobus. Podívejte, jak cesta vypadá

V sobotu 2. září bude na jezeru Most závod malých dračích lodí, ale největší sportovní akce se chystá na léto 2024, kdy bude u jezera Olympijský festival, který nabídne ochutnávku pěti desítek sportů. Jediná akce svého druhu v ČR se bude konat během Letních olympijských her v Paříži, ze kterých budou jezdit do fan zóny u jezera čeští olympionici. U jezera se během festivalu očekávají desítky tisíc lidí.

