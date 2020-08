„Jezdíš jako Fittipaldi!“ Slavný Brazilec proháněl v Mostě závodní truck

Stihl to jen tak tak. Jakmile se dvojnásobný šampion Formule 1 z let 1972 a 1974 Emerson Fittipaldi vrátil se závodním truckem do zázemí mosteckého autodromu, spustil se z nebe silný liják. Slavný Brazilec si v Mostě poprvé v životě vyzkoušel jaké to je řídit pětitunové monstrum z flotily závodní stáje Buggyra.

Emerson Fittipaldi se svým synem na mosteckém autodromu. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš