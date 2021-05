Teprve devatenáctiletý jezdec, jehož mentorem se stala motorkářská legenda Lukáš Pešek, se motoristickým nadšencům představí v kategorii WorldSSP300, kde se již tradičně počítá s velmi nabitým startovním polem a zastoupením z celého světa. Celý tým, včetně Miloše Čiháka, který v týmu zastává roli managera, věří, že by se Oliverovy výsledky mohly pohybovat kolem první desítky. „Jedná se o kategorii, která je velmi vyrovnaná, protože se jedná o prakticky identické stroje. Je to tedy i o dávce štěstí, ale věřím, že bychom se mohli kvalitně umístit," komentoval Čihák na tiskové konferenci.

Samotného jezdce Olivera Königa zajisté poznají mnozí motorističtí nadšenci z předchozích let, kde prokazoval poměrně značnou dávku talentu. V letošním roce již jeho tým dokázal ovládnout Jarní cenu Brna, která se na Masarykově okruhu jezdí již dlouhé roky. Logicky se tedy na Olivera bude stahovat pozornost na domácím víkendu v Mostě. „Je to zajisté super zpráva, že se mistrovství světa dostane i na český okruh. Mostecký Autodrom mám z celé řady pohledů rád a věřím, že by to mohlo fungovat," dodal mladý jezdec.

Kromě již zmíněného závodu „třístovek“ se budeme moci těšit i na několik dalších závodů, které nám zajisté nabídnou mnoho zajímavých akcí. WorldSBK je závodní sérií, která za dobu své existence vychovala mnoho závodních talentů, kteří se později dostali i do královské třídy Moto GP. Z historie lze jmenovat například Maxe Biaggiho, který byl znám pod svou přezdívkou „Šílený Max.“ Na jeho velkolepé souboje s Vallentinem Rossim si zajisté pamatuje nejeden divák. Dále se budeme těšit na WorldSSP, jakožto Mistrovství světa supersportů, které letos zahájí svou dvacátou třetí sezónu a donedávna zde působil i český jezdec Karel Hanika. Čtvrtým závodem do party se stal Evropský pohár Yamaha R3 bLU cRU.

Vzhledem k situaci kolem koronaviru zatím není zcela jisté, zda se závodní víkend uskuteční s, anebo bez diváckého zastoupení. Celý tým se ale jednoznačně shoduje na tom, že diváci k motoristickému sportu prostě neodmyslitelně patří.

Dominik Síbr