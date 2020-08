Ani tak nebude o zajímavou podívanou nouze, kromě domácích Černých andělů se turnaje zúčastní i Thüringer HC, soupeř mosteckého Baníku z uplynulého víkendu, v jehož sestavě nastupuje Markéta Jeřábková, bývalá mostecká hráčka a aktuální držitelka ocenění házenkářka roku. Třetím týmem, který se v mostecké sportovní hale představí, bude rumunský CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, jehož hráčky se v letošní předčasně ukončené sezoně probojovaly až do čtvrtfinále Poháru EHF.

Turnaj se uskuteční v mostecké sportovní hale, ale velmi podstatně se změnila hygienická pravidla pro pořádání sportovních akcí. V případě mostecké sportovní haly to znamená, že každá druhá řada k sezení bude uzavřena, diváci musí sedět ob jedno sedadlo (bez ohledu na to, zda jsou členy rodiny či nikoli), během celého zápasu musí mít všichni diváci ochranu dýchacích cest (roušku, šátek apod.). Kapacita sportovní haly se těmito opatřeními sníží na 250 míst. Vstup pro diváky bude výhradně hlavním vchodem, boční vstup do haly (přes recepci) bude pro diváky uzavřen, aby bylo zamezeno kontaktu mezi fanoušky a jednotlivými týmy.

Protože Rumunsko je řazeno mezi rizikové země z pohledu epidemiologické situace, všichni členové týmu Bistrita-Nasaud se budou po příjezdu do ČR muset prokázat aktuálním testem na Covid-19. Během turnaje se hráčky a realizační týmy účastníků turnaje budou pohybovat na VIP balkonu, střídačky budou umístěny naproti tribunám pod VIP balkonem jako během pohárových utkání, tak, aby se zamezilo kontaktu diváků a sportovců.

Aktuální rozpis turnaje O pohár Českého porcelánu Dubí

pátek 14. srpna

16:00 hod. CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud x Thüringer HC

sobota 15. srpna

10:00 hod. DHK Baník Most x CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud

19:00 hod. DHK Baník Most x Thüringer HC

Jan Pimper, Václav Veverka