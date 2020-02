Katarína Kostelná před časem mluvila o tom, že když Mostu vydrží herní forma, tak se zisku interligového titulu nebojí. Měla pravdu, v MOL lize je Most nedostižným lídrem. A v sobotu to bude chtít potvrdit.

„Bylo by samozřejmě velmi příjemné mít po utkání s Porubou jistotu MOL ligového titulu, měli bychom tak splněný jeden z letošních cílů. Už nějaký čas říkáme, že bychom rádi rozhodli co nejdříve a děláme pro to maximum, ale toto utkání bude podle mne patřit k nejtěžším, které nás teď v jarní části soutěže čekají. Pro nás v tuto chvíli nemá smysl jakýmkoli způsobem kalkulovat, snahou je vyhrát pokud možno všechny zápasy do konce základní části a podle toho vypadá i naše příprava,“ naznačil trenér Černých andělů Jiří Tancoš, který se může opřít o další fakt – jeho armáda je zdravá, nažhavená. „Takže si myslím, že se v sobotu budou mít diváci na co koukat,“ doplnil trenér DHK Baník Most. Duel s Porubou startuje v mostecké hale v sobotu od 18.00 hodin.