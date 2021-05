Play off je stále otevřené, protože se hraje pohárovým systémem, kdy o postupujícím tedy rozhodne vyšší počet branek z obou zápasů.

„Byl to opravdu z naší strany super zápas. Jediné co tomu chybělo byli diváci v hale, určitě by nás hnala plná hala a třeba by to o ten gól nebo dva vyšlo na naší stranu,“ řekla Mosteckému deníku porubská brankářka a srdcařka Lenka Roháčková. Před měsícem Most Porubu ještě v základní části zvalchoval 38:22, ale play off je jiná soutěž. Každý se chce na Černé anděly, toužící po titulu, vytáhnout.

„Pro nás se nic nemění, už před prvním zápasem jsme si říkali, že tohle je jen poločas a pokračujeme dalším zápasem v Mostě, takže uděláme vše, co bude v našich silách a samozřejmě se popereme o postup do finále. Víme, že nemáme, co ztratit a vše je otevřené. Most je velice zkušený a kvalitní tým, ale my jim nedáme nic zadarmo,“ burcuje Roháčková před dalším víkendovým duelem na severu Čech.