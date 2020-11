V něm narazí na maďarský Vác, který dorazí do města pod Hněvínem s výhodou rozehranosti, protože nejvyšší maďarská soutěž pokračuje bez omezení, zatímco mostečtí Černí andělé nehrají vrcholnou MOL ligu už měsíc a půl.

„První tréninky v hale po tak dlouhé době s míčem byly dost náročné. Přece jenom je to úplně něco jiného, než když musíte celý měsíc trénovat a běhat venku,“ říká brankářka DHK Baník Most Eva Bezpalcová.

Brankářka Eva Bezpalcová (vlevo) po postupu do Ligy mistrů. Foto: Dominik Síbr

Vytáhlá gólmanka Mostu je s losem Evropské ligy spokojená. „Soupeř si myslím, že je to hratelný. Určitě máme šanci uspět. Není dobré, že jsme vypadly ze zápasového tempa, když se přerušila MOL liga, ale s tím se musíme poprat a dát do toho všechny naše síly,“ přemítá Bezpalcová, která návrat do sportovní haly vítá. V první vlně pandemie koronaviru se doma zdokonalovala ve vaření, tentokrát už jí to tréninkové povinnosti nedovolily.

„Individuální tréninky byly hodně náročné a většinou dvakrát denně. Takže ten den celkem rychle utekl, nebyl čas se ani nudit,“ směje se sympatická házenkářka.

Sobotní zápas Mostu s Vácem se odehraje bez fanoušků ve sportovní hale v Mostě od 18.00 hodin. Příznivci domácího celku, ale mohou držet palce u obrazovek, protože přímým přenosem bude duel vysílat stanice Sport 1.