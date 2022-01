Jaké byly bitvy s Michalovci před 10 lety, kdy nikdo neznal covid? Podívejte se

/FOTOGALERIE/ Každou sezonu patří tahle bitva k ozdobám házenkářské MOL ligy. Nejlepší celky z Mostu a Michalovců, když o sebe „třísknou“, tak létají jiskry. Jsou to také týmy, co se poslední roky přetahují o interligový titul. Ten naposledy získal právě Most.

Prosinec 2011 a proti Michalovcům hraje na straně Mostu například vytáhlá Hana Martinková nebo Martina Vysloužilová. V brance chytá Lucie Kantůrková. | Foto: Deník/Václav Veverka

O víkendu měl tento vyšponovaný souboj znovu okořenit nejvyšší soutěž, ale covidová nákaza ve slovenském týmu zápas odložila. My jsme trochu zavzpomínali a připravili pro fanoušky fotogalerii z dob, kdy sport nedusil covid-19 a oba sokové bavily stovky nadšených fanoušků ve sportovních halách. Souboj Mostu s Michalovci mívá evropské parametry, navíc je tvrdý, často na hraně zranění. Podívejte se, jak se Mostečanky se Slovenkami praly například v roce 2011, kdy andělský dres navlékala třeba kanonýrka Hana Martinková, diváky bavila šikovná Slovenka Petra Beňušková, nebo mostecká odchovankyně Kateřina Dvořáková či Martina Vysloužilová. To vše pamatuje současná brankářská hvězda Mostu Dominika Müllnerová, která je s týmem od jeho postupu do interligy v roce 2010. Belaň se vrací domů. A ve čtyřiceti chce pomoct Baníku k postupu

