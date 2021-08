Máte za sebou mezinárodní turnaj Českého porcelánu Dubí. Asi kvůli evropským zápasům dobré zkušenosti, že?

Určitě. Jsme rády, že se v takových přípravných zápasech můžeme měřit s týmy, které nepotkáme v MOL Lize. Měřit se s týmy z Evropy je fajn. Každý hraje jinak, jsou to specifické zápasy, jiný styl házené. Tohle nás prostě i líp připraví na evropský pohár.

Pokračujete v Mostě, ale i teď vás čekají novinky – nový trenér, který je z Polska. Máte novou parťačku, ta je také z ciziny. Jak se s tím vy osobně srovnáváte?

Co se týče nového trenéra, tak si myslím, že je dobře, že přijde nový impuls. Nový trenér je povahově jiný, je hodně impulsivní – myslím, že to našim holkám bude sedět. Nový trenér neposedí, stále skáče za tou čárou a povzbuzuje (smích). Tohle většině holkám bude svědčit. Tohle je podle mě cesta dobrým směrem. Tréninky ji cvičení jsou nové. Co se týká mě osobně, tak změny se mě samozřejmě dotýkají hodně. Dlouho jsem tady byla s Evčou Bezpalcovou ve dvojici. Není to s ní jen o sportu, hodně jsme trávily čas i mimo házenou. Bohužel to je ale sportovní život.

Teta Dominika a synovec Miky. „Je to bobík, moc mě to s ním baví,“ říká o procházkách se synem sestry mostecká házenkářka. Foto: archiv Dominiky MüllnerovéZdroj: Archiv D. Müllnerové

Novou parťačku máte z Nizozemí…

Usměvavá, mladá holka (smích). Mluvíme spolu anglicky. Zatím si rozumíme dobře a věřím, že to tak bude pokračovat a v sezoně nám to bude klapat. Je upovídaná, hodně mluví, takže se to trošku vyvažuje – já zase moc nemluvím (smích). Myslím, že budeme fajn dvojka.

Poslední sezonu ve sportu hodně ovlivnil covid. Svítá podle vás už konečně na lepší časy?

Doufám, že tak obecně svítá na lepší časy. Věřím, že tohle nepříjemné období je pryč a snad vše bude fungovat tak, jak to známe z dřívějších dob. Tenhle svět máme všichni rádi, takže věřím, že to bude probíhat už klasiky a věřím, že nepřijde nějaká podzimní vlna.

Co čekáte od nové sezony?

Bude náročná. Michalovce, Dunajská streda – to jsou silné kádry. To budou klíčové zápasy. Hlavně nás to čeká hned na začátku – Michalovce snad máme ve druhém kole. Do Dunajské stredy jedeme snad hned ve třetím kole. Úvod bude těžký, ale věřím v náš tým, že je dobře poskládaný. Fakt na tom makáme, tak snad to do sezony bude dobrý.