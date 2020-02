Kdejaká modelka by jí mohla závidět. Jenže mostecká házenkářka Veronika Mikulášková svůj boj o vyšší váhu zatím prohrává.

Veronika Mikulášková (s míčem) je jednou z nejlepších a nejúspěšnějších mladých házenkářek Mostu. | Foto: Dominik Síbr

Přes vánoční svátky dostala úkol sníst, co ji pod ruku přijde, trenér Černých andělů Jiří Tancoš by si představoval o pět kilo víc a sama Mikulášková se smíchem říká: „Ještě mám co dohánět."