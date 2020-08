Ve šprtci zvítězil favorizovaný Jan Matuščín. V dalších dvou disciplínách se ale zrodilo překvapení. V táhlovém hokeji Chemoplast byl nejlepší Dalibor Sem, v air-hockeyi Ondřej Štěpán.

Probíhající pandemie zasahuje nadále i do soutěží ve stolním hokeji. Naposledy byl zrušen šestý ročník šprtcového Hungarian Open, kterého se mostečtí hráči pravidelně účastní. Další turnaje jsou naplánovány až na září.

Letní pohár SVČ Most – stolní hokej – VÝSLEDKY

Billiard-hockey šprtec – 1. Jan Matuščín (BHC StarColor Most), 2. Oliver Čermák (SVČ Most), 3. Matyáš Vaníček (BHC StarColor Most), 4. Denis Kašťák (Haluzáci 8.ZŠ Most), 5. David Kučera (SHL CorroTech Litvínov), atd.

Air-hockey – 1. Ondřej Štěpán (Haluzáci 8.ZŠ Most), 2. Matyáš Vaníček (Most), 3. Jan Matuščín, 4. David Kučera, 5. Tomáš Junek (všichni SVČ Most), atd.

Táhlový hokej Chemoplast – 1. Dalibor Sem, 2. David Kučera (oba SVČ Most), 3. Ondřej Štěpán (Haluzáci 8.ZŠ Most), 4. Tomáš Junek, 5. Jan Matuščín (oba SVČ Most), atd.

Jakub Hasil