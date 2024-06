Moře i hory zábavy si užili účastníci badmintonového turnaje Adria International 2024 a to doslova. Kromě skvělých turnajových výsledků se totiž hráči vykoupali v moři a užili si sníh a koulovačku v horách. Mezi nejmladšími hráči se v kategorii U9 představila za Super Stars Most Daniela Lehmanová, která zvítězila nad Martou Jurčić (Chorvatsko) po setech 21:9, 21:14 a stala se vítězkou této kategorie.

Badmintonisté Super Stars Most na Adria International 2024. | Foto: Super Stars Most

Kromě kategorie do devíti let si zahrála i ve starší kategorii do jedenácti let a společně s Matějem Staňkem (TJ Slovan Karlovy Vary) přivezla bronz ze smíšené čtyřhry. Mezi nejstaršími hráči, tedy v kategorii do sedmnácti let, která je již součásti evropského okruhu a započítává se do evropského žebříčku se ve skvělé formě předvedl Jakub Klokan.

V prvním kole dvouhry vyřadil po setech dvakrát 21:16 Juliena Verheyena (Belgie). Osmý nasazený Shangzu Zhan (Rakousko) po stech 23:25 a 21:17 ve třetím rozhodujícím setu za stavu 3:4 zápas vzdal, a tak se Jakub Klokan dostal do třetího kola. Soupeřem v boji o čtvrtfinále mu byl Lovis Deters (Německo). Klokan po setech 21:18, 21:13 zvítězil a utkal se ve čtvrtfinále s dvanáctým hráčem Evropy. Nakonec to byl vyrovnaný třísetový zápas, v jehož závěru měl více sil zkušenější Gonzalo Isabal (Španělsko), který zvítězil 16:21, 21:19 a 13:21.

FOTO, VIDEO: Fotbalový Slavoj slaví! Klíč ke zlatému poháru? Gólman Klíč

Po skvělém výsledku ve dvouhře přidal Jakub Klokan další úspěch ve čtyřhře s Markem Kaššou. Po prvním volném kole porazili ve druhém Lovise Deterse s Tomem Hollingerem (Německo) 21:10, 20:22 a 21:14. Ve čtvrtfinále vyřadili další německý pár Jarno Deters, Jakob Sjöblom, který přehrál turnajové čtyřky, po setech 21:19 a 27:25. Klokan s Kaššou se tak radovali z první společné evropské medaile. Nic na tom nezměnila ani semifinálová prohra s českým párem Kryštof Klíma, Vojtěch Strejček 19:21, 14:21. Turnaje se účastnilo 427 hráčů z 20 zemí. Patnáctičlenná výprava složená z hráčů Super Stars Most, TJ Slovanu Karlovy Vary a TJ Slovanu Vesec předvedla skvělou spolupráci a výjezd si společně opravdu užili.

Lukáš Kroc