Klání se zúčastnilo přes 110 závodníků. Do bitevní vřavy se po delší odmlce vrhnul Pavel Girga, kterému se podařilo zatáhnout skvělých 255 kilogramů, což je už jen kousek od jeho osobního maxima a dal tak jasně najevo, že jeho čas ještě přijde. Tímto výkonem si Girga zajistil druhé místo ve své kategorii a stal se tak čerstvým vicemistrem ČR v mrtvém tahu.

Petr Pastýřík (vlevo) a Pavel Girga.Zdroj: archiv P. Pastýříka

Za Most a Prahu pak nastoupil i známý strongman Petr Pastýřík. Ten byl bohužel přes své zdravotní patálie nucen nastoupit v kategorii EQUIP, což je soutěžení za použití pomocných dresů. Tady se mu podařilo zatáhnout pouze svůj lehký základní pokus 270 kilogramů, čímž pro něj závod skončil z důvodu zranění zad kvůli přetrénovanosti a celkovému vyčerpání. „Tímto pokusem se mi podařilo vyhrát první místo v kategorii a druhé absolutně mezi všemi muži, ale nutno podotknout, že se jedná o váhu o 50 kilo pod mým maximem. Osobně to neberu jako úspěch, ale jako poučení do dalších bojů a díky za to,“ je na sebe tvrdý Petr Pastýřík.

Martin Homola, který závodí za mostecký klub Valkýra, už patří k fenoménům tohoto sportu. „Zatáhl neuvěřitelných 360 kilogramů a stal se tak mistrem České republiky v kategorii muži RAW do 125 kg. O Martinovi a jeho brutální síle ještě brzy dost uslyšíme,“ vysekl kolegovi poklonu Petr Pastýřík, který celé klání hodnotil jako super závod. Ale odpočinek? S tím na něj nechoďte! „Teď příprava na velký zápas v boxu, který bude 17. prosince v Táboře a příprava jde výborně,“ doplnil Pastýřík.

Strongmana ocenila cizinecká policie

Petr Pastýřík při ocenění cizineckou policií, které převzal ve společnosti své přítelkyně Renáty.Zdroj: archiv P. Pastýříka

Mostecký strongman Petr Pastýřík neboduje jen ve sportovním životě, ale také v profesním. Je zaměstnancem cizinecké policie, kde ho ocenili jako nejlepšího sportovce této bezpečnostní složky za poslední dva roky. „Tohoto ocenění si ze strany policie velice vážím a udělalo mi velikou radost. Je to ocenění za sportovní úspěchy, výbornou reprezentaci cizinecké policie a to jak na území ČR, tak v zahraničí,“ řekl Petr Pastýřík. Na předání ceny přišel se svou přítelkyní Renátou.