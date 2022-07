Jako první nastoupila po delší pauze velice kvalitní mostecká závodnice Veronika Strolená a jasně ukázala, že ještě má v silovém sportě hodně co nabídnout, když ovládla svou kategorii ženy do 75 kilogramů a dokonce se umístila na třetím místě absolutně mezi všemi ženami v soutěži.

Druhý závodník, super star silového trojboje Martin Homola jen podtrhl svůj obrovský potenciál, když neuvěřitelným výkonem 365 kilogramů ovládl jak svou kategorii, tak byl první i napříč všemi kategoriemi.

Závodníci Martin Homola a Veronika Strolená.Zdroj: archiv P. Pastýříka

Náročné to měl Petr Pastýřík, který v posledních dnech řešil spíše povinnosti pracovní a svatební, kdy se den před závody vrátil ze svatební cesty a nakonec závodil na ME v kategorii equip (s pomocným dresem) a tam ovládl svou kategorii do 125 kilogramů. „S výkonem ale opravdu spokojený nejsem a vím, že mám v následujících měsících na čem pracovat. Tu největší výhru jsem vyhrál zhruba týden před závody a to přesně 24. června ve 14.00 odpoledne,“ usmívá se Pastýřík v narážce na svou svatbu, kdy z dlouholeté přítelkyně a své velké podporovatelky Renáty udělal svou manželku.

Nyní čeká silové sportovce kratší pauza, kdy se bude v říjnu konat vrchol sezony, což je mistrovství světa v Powerliftingu ve slovenské Trnavě.