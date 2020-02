Regionální Deník přináší další díl projektu krajské organizace České unie sportu v Ústeckém kraji. Ve spolupráci s Deníkem každý měsíc vyhlašuje nejlepší sportovkyni či sportovce Ústeckého kraje. Cílem je prohloubit provázanost sportu a jednotlivých měst.

Nyní přinášíme nominaci ze sedmi okresů kraje za měsíc leden. Hlasovat mohou i čtenáři - pouze prostřednictvím webu, a to nejpozději do pátku 7. února do pravého poledne.

Kromě čtenářských hlasů rozhodnou o vítězi sportovní redaktoři Deníku, zástupci okresních sdružení České unie sportu, která anketu pořádá, dále předseda a místopředseda Sportovní komise a starostové a primátoři měst.

Nominovaní za leden:

FBC DDM Děčín (florbal)

Výborný výsledek si přivezli starší žáci FBC DDM Děčín z jednoho z největších florbalových turnajů Prague floorball cup. Mladí Predátoři v kategorii Boys 06 nakonec vybojovali parádní třetí místo.

František Wágner (Trhači Kadaň, hokej)

Husarský kousek se povedl útočníkovi prvoligové Kadaně v zápase s Benátkami. Wágner dal soupeři čtyři branky a čistý hattrick od úvodního buly zkompletoval za 14 minut. Celkem posbíral v duelu pět kanadských bodů za čtyři trefy a jednu asistenci.

Daniel Voženílek (Stadion Litoměřice, hokej)

Kapitán Stadionu Litoměřice získal ve 12 lednových zápasech 17 kanadských bodů. Jediné utkání, ve kterém nebodoval, byl poslední lednový duel s lídrem tabulky z Českých Budějovic (0:3).

Pavel Jindřich (Stadion Louny, cyklokros)

Lounský cyklokrosař se díky svým lednovým výkonům nominoval na MS juniorů. Úspěšný byl na domácích podnicích i na těch zahraničních.

Alena Vrátná (Krušnoman Triatlon Team Litvínov, triatlon)

Po roce se vrátila vytrvalkyně litvínovského klubu do Afriky, aby se tady opět postavila na start náročného TriNorthAfrica, kde zvládla 1,5 km plavání, 180 km na kole a běžecký maraton na Sahaře. Pekelnou dřinu dokončila v čase 12:40 hodin.

Kamila Frontzová (AK Bílina, atletika)

Reprezentantka bílinského atletického klubu se po zranění dostala do parádní formy. Na šampionátu Saska získala bronz ve skoku dalekém, navíc byla pátá v běhu na 60 metrů.

Florbal Ústí (florbal)

Ústečtí florbalisté táhnou sérii sedmi vítězných zápasů v řadě, která je posunula na 4. místo I. ligy. Během ledna odehráli čtyři zápasy, vyhráli všechny včetně School matche, během nějž udolali 7:6 v prodloužení lídra z Karlových Varů.