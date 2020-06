Nouzový stav, vyhlášený vládou kvůli koronavirové nákaze, zmrazil i všechna sportovní odvětví včetně motorsportu. Citelně se to dotklo i mosteckého HKC Racing Teamu. První závody motokár se měly jet už na konci března, v dubnu měly vyjet formule. Nebylo možné ani testování. Nyní se ale situace uvolňuje a promotéři postupně přeskupují termíny domácích i zahraničních závodů, aby se letos odjela alespoň část pohárů a šampionátů. A na ně se začala chystat i mostecká stáj.

Mladí jezdci HKC Racing Teamu z Mostu. | Foto: HKC Racing Team

"Také nás se to finančně dotklo. Nemohli jsme vyjet za hranice a zahraniční klientela nemohla k nám. Ale už vidíme světlo na konci tunelu," vyjádřil naději trenér Ivan Houzák. Uvedl, že v plánu je například start dvoulitrových formulí Renault v jubilejním desátém ročníku seriálu Carbonia Cup, kde by měli tým reprezentovat Tomáš Novák, Lumír Vaszily, Petr Zelenka a Pavel Machulda. První podnik se jede na Autodromu Most už 11. června.