Nechyběly zlaté, stříbrné, ani bronzové medaile a bodovými příděly tak tým nastartoval další úspěšný ročník.

V nejprestižnější a nejsilnější třídě KZ2 bodoval Matěj Kácovský, i když tentokrát nešlo o jednoduchý víkend. "V kvalifikaci jsme na trať vyrazili ve chvíli hodně hustého provozu, což znamená, že nebylo možné odjet alespoň jedno hodně rychlé kolo. Matěje neustále zpomalovali ostatní soupeři a na víc, než sedmý nejrychlejší čas a tedy stejnou příčku na startovním roštu to nevydalo," konstatoval trenér Ivan Houzák.

Smůla se Matějovi lepila na paty i v prvním bodovaném závodě, kdy se dostal v bohatě obsazeném startovním poli do skrumáže a ocitl se mimo trať. Klasifikován tedy byl až jako sedmnáctý a to je u tohoto jezdce samozřejmě hluboko pod očekáváním. "Ve druhém závodě ovšem zabojoval a po předjížděcích bitvách byl v cíli jako třetí. Závěrečné superfinále pak bylo ještě lepší, protože do cíle dorazil druhý a protože se tu bere dvojnásobek bodů, v celkovém hodnocení této nejprestižnější třídy také stříbrný skončil," pochvaloval si trenér.

Dodal, že se ale nesmí zapomínat ani na další jezdce, kteří jedou pod hlavičkou mosteckého týmu. V hodnocení třídy OK se vyznamenali Josef Valenta a Matěj Preuss, kteří se celý víkend přetahovali o první a druhé místo. V pohárovém bodování OK junior zase zazářili Richard Čejka a Miloš Roudnický s prvním a druhým místem. Mistrovská kategorie OK junior skončila druhým místem zase pro Václava Procházku.

"Říkám vlastně vždycky, že se do těchto výsledků promítá práce naší HKC Akademie motorsportu s těmi nejmladšími závodníky v kooperaci s Prague Academy. Někteří z nich pak dorostou při dostatku píle a talentu až třeba na úroveň Matěje Kácovského, který už třetí sezónu přesedá z motokár do formulí a dosahuje skvělých výsledků. Motorsport je i o štěstí a chebský víkend pro něj jistě mohl skončit ještě lépe. Se startem motokárové sezóny jsme ale každopádně spokojení," uzavřel trenér.

Další motokárový podnik na republikové úrovni absolvuje mostecký HKC Racing Team na konci června ve Vysokém Mýtě.

Dušan Matouš