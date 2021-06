Při druhém letošním závodním víkendu, který se konal na konci května na trati Kartarény v Potočišti u Chebu, většina z nich bodovala a v celkovém bodování nechyběla třetí, druhá a ani první místa v jednotlivých kategoriích.

Školáci v malých helmách a kombinézách úspěšně krotí malé, nicméně zatraceně rychlé motokáry a plní bodové tabulky nad očekávání dobře. "Jednoznačně je nutné vyzdvihnout výkon Matěje Preusse, který tentokrát prvním místem v měřené jízdě, první a druhou příčkou v závodech a vítězstvím v superfinále třídy OK nenechal nikoho na pochybách, že se s ním letos musí počítat. Po prvních dvou podnicích je v tabulce celkově druhý," zdůraznil trenér Ivan Houzák. Připomněl i uspokojení z výkonů Kuby Bednáře a Tobiase Dolínka v kategorii Baby 60. Dolínek po třetí příčce z Chebu je třetí i celkově a Bednář, stříbrný v Chebu, celkově vede průběžné bodování.

"Můžu jmenovat i další kluky, kteří reprezentují tým velice kvalitně. Ať jde o Jakuba Josefa Havla se třetím místem v pohárovém hodnocení třídy Mini 60, Alana Truksu, stříbrného ve stejné kategorii republikového mistrovství, anebo třeba stále zrychlujícího Miloše Roudnického, který V OK Junior vyhrál a celkově je druhý," dodal trenér.

Mezi další úspěchy zařadil i stříbrného Josefa Valentu, který třídu OK průběžně vede a Václava Strakatého, který v Chebu slavil bronz a průběžně je čtvrtý.

"Matěj Kácovský se musel poprat se smůlou, která k motorsportu patří. Druhý závod nedojel a jinak se v prestižní KZ2 pohyboval na čtvrtém místě a stejnou příčku zaujímá i v průběžné tabulce sezóny. Pro nás je důležité, že se ve všech obsazených kategoriích pohybujeme na špičce," pochválil jezdce trenér.

Na konci června bude Czech Kart open pokračovat na motokárové trati ve Vysokém Mýtě, na začátku srpna ve Třinci, na jeho konci v Písku a na konci září se všichni účastníci šampionátu vrátí do Chebu. Jak to v tomto odvětví chodí, dá se do té doby ještě mnoho pokazit, ale i mnoho vylepšit. Mostecký tým věří ve druhou variantu.

Dušan Matouš