„Původně jsem měla smlouvu ještě na rok v Porubě, ale když jsem dostala nabídku z Mostu, řekla jsem si, že když zhruba za měsíc maturuji, budu se zanedlouho rozhodovat, kam budu dál pokračovat na vysokou školu. Vzala jsem to proto jako velkou výzvu k začátku něčeho nového v úplně novém prostředí,“ řekla pro klubový web nová tvář házenkářského Mostu.

Vše se seběhlo tak rychle, že ještě nestihla ani s porubskou spoluhráčkou Andrýskovou nové angažmá řešit. „Neřešily jsme to, o mém přestupu kromě úplně nejbližšího okolí téměř nikdo nevěděl, i holkám v týmu jsem to říkala až během tohoto týdne. Ale nejdu úplně do neznáma, některé spoluhráčky z Mostu znám, jednak jsme proti sobě hrávaly, ale potkávaly jsme se i v reprezentaci, takže úplně cizí prostředí to nebude,“ vyjádřila se Smetková, která s Mostem podepsala smlouvu na tři až pět let.