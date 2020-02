Za jeden provaz táhnou na hřišti a když je potřeba, stojí jeden za druhým i mimo něj. Druholigové házenkáře Mostu soupeři těžko překvapují, ale o to víc je překvapil spoluhráč Pavel Chlouba, který bojuje s nepříjemnými zdravotními problémy.

„Měl jsem zhoubný nádor na varleti. Po vyšetření CT se bohužel prokázaly i metastázy do lymfatických uzlin. Že není něco v pořádku, mi napověděla až bolest. Nejprve nepatrná bolest zad, poté místo postižené nádorem. Člověk nejde s každým píchnutím hned k doktorovi, ale určitě všem doporučím, aby takovou věc nikdo neodkládal,“ řekl nedávno Pavel Chlouba Mosteckému deníku.

Jeho tým začal jednat a vymýšlet, jak kamarádovi pomoci. A baníkovci to vymysleli. Zvou lidi na nedělní druholigový hit, kdy od 18.00 hodin v mostecké sportovní hale vyzvou v souboji dvou nejlepších týmů tabulky rezervu pražské Dukly.

Vstupné na duel je dobrovolné, za každý vstřelený gól půjde stovka do kasy, v přestávce se bude dražit podepsaný míč od prvního týmu Dukly Praha. Celý výtěžek pak půjde na pomoc sportovcům s onkologickým onemocněním.

„Když to člověk čte v novinách, tak to není takové, jako když se ho to dotkne přímo. Pavel nejdříve od nás pomoc odmítl a my se pak tedy domluvili, že to rozšíříme na sportovce s onkologickým onemocněním. Podle mě by taková akce měla probíhat do konce tohoto ročníku,“ vyjádřil se místopředseda mosteckého Baníku Josef Kubal a doplnil:

„Naším úkolem je hlavně dostat na zápas s Duklou B, co nejvíce lidí. Bylo by fajn, aby se nám povedlo vybrat peníze nejen pro Pavla na nějakou rekonvalescenci po chemoterapiích, ale chtěli bychom pak vybrat i nějakého dalšího amatérského sportovce tady z našeho regionu a také mu pomoci. Je to otázka peněz, které se nám podaří vybrat. Chci také oslovit lidi, kteří nás podporují a fandí nám, zda by se nechtěli naší akce finančně zúčastnit.“