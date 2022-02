Jak vypadaly oslavy první trofeje, kterou Most vyválčil v pohárovém finále nad Kynžvartem? Podívejte se do naší fotogalerie. V sobotu si pak můžete přijít čerstvé vítězky poháru přijít prohlédnout naživo, protože Most 26. února ve sportovní hale v 17.30 hodin hostí Plzeň.