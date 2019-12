Vstupenky na domácí utkání Poháru EHF budou v prodeji za 150 korun, fanoušci ale mohou svým blízkým udělat radost a pořídit jim vánoční dárkový poukaz na všechna tři domácí pohárová utkání za 300 korun.

Evropský pohár pro Mostečanky začne už 5. ledna. Hracími dny budou neděle vždy od 18.00 hodin. Program tří domácích zápasů je následující: 5. ledna (18.00) Most – Thüringer (Německo), 26. ledna (18.00) Most – Kastamonu Belediyesi (Turecko) a 9. února (18.00) Most – Shaeffler (Maďarsko).