Hanačky neznamenaly pro Most velké nebezpečí. Šlo o jasné dva body a otázka spíše zněla: O kolik? „Kdybychom proměnili všechny góly, které jsme proměnit mohli, tak si myslím, že bysme se dostali na čtyřicet pět branek. Ale byl to dobrý zápas, ve kterém se prosadily téměř všechny naše holky,“ hodnotil domácí kouč Adrian Struzik, který v obou poločasech protočil rovnoměrně brankářky Müllnerovou a Janssenovou a právě při jejich povedených zákrocích mostecká hala bouřila.

Most opravdu mohl Hanačky zadupat vyšším rozdílem, jenže Olomouc rovněž podržely gólmanky. „Rozhodly z naší strany neproměněné šance, kdy nás Most trestal rychlými přechody, což byl základní kámen jejich hry. Navíc jim skvěle zachytaly brankářky,“ viděla gólmanka Olomouce Michaela Polášková, jedna z nejlepších hráček Zory.

„Vstoupily jsme do zápasu dobře, oproti jiným zápasům jsme se ani tolik netrápily. Důležité bylo, že jsme hned nasázely nějaké góly a proměňovaly šance. To byl rozdíl proti minulým zápasům, kdy nás koncovka trápila. Dnes to bylo o dost lepší,“ oddychla si po střetnutí šestigólová kanonýrka Mostu Valerie Smetková, kterou s týmem už ve středu čeká duel v Šale.

„Lepší by bylo, kdybychom hrály doma a nemusely cestovat na Slovensko, ať kvůli škole, nebo práci. Na druhou stranu si myslím, že jsme v dobrém zápasovém tempu a bude to pro nás lepší,“ usmívá se sympaťanda Smetková.