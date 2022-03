„Mám to na botách poprvé, je to teď novinka na stránkách Adidasu a u některých typů bot je teď možnost nechat si tam něco napsat,“ vysvětluje mostecká házenkářka Tereza Eksteinová. V týmu není s takovou ozdobou sama. „Jsme dvě společně s Charlotte (Cholevovou). Ta má dokonce úplně stejné boty a nechala si na ně napsat jména svých bratrů,“ dodala Eksteinová.

Ozdoby sportovního vybavení nejsou mezi sportovci žádným objevem. Teplický fotbalista Tomáš Ondrášek například nastupoval s chráničem holeně, kde měl fotku své rodiny a dokonce pak tahle vybaven skóroval proti Mladé Boleslavi.

Mostecká křídelnice Tereza Eksteinová.Zdroj: Dominik Síbr

Sálovky jsou pro házenkářky jedním z hlavních „výrobních nástrojů“. „Nakupuju a objednávám většinou na Adidasu a klasicky jedu a vybírám podle centimetrů a velikostí. Už ale vím, jakou velikost vybrat, přece jen to nejsou moje první boty,“ usmívá se mostecká křídelnice. Jak dlouho jí boty vydrží? Bývalý špičkový český fotbalový záložník Pavel Horváth potřeboval na sezonu pět až šest párů kopaček. „Když si pořídím boty, které mi fakt sedí, jsem schopná v nich odehrát celou sezonu, pokud to tedy boty vydrží. Většinou ale protočím tak dva až tři páry bot za sezonu. Ona už jen příprava a přípravné zápasy jim dají zabrat, takže většinou někdy v polovině září nebo v říjnu přichází výměna,“ popisuje Tereza, která se připravuje na sobotní domácí zápas proti slovenské Šale (17.30).

„Šala pro nás vždy byla nepříjemný soupeř a dokáže nás potrápit. Očekáváme těžký zápas, doufáme, že bude plná hala fanoušků, co nás požene dopředu a dotáhneme to do vítězného konce. Čeká nás teď náročný program, tak je potřeba se dobře a vítězně naladit,“ přeje si hráčka Baníku i s výhledem na středu, kdy Most bude hostit Dunajskou Stredu.

