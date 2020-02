Ani na šestý pokus se mosteckým házenkářkám nepodařilo urvat bodový zisk v evropském poháru EHF. Letošní „mezinárodní turné“ tak pro ně končí. Rozloučily se s ním těsnou porážkou 28:29 s maďarským Schaefflerem.

Veronika Šípová (vpravo) s Janou Šustkovou pracuje v obraně v zápase s maďarským Debrecínem. | Foto: Dominik Síbr

„Z obou stran to byl velmi dobrý výkon. Sahaly jsme po bodíku, ale škoda, prostě smůla. Více štěstí dnes měly Maďarky. Sice jsme nezískaly v celé soutěži ani bod, ale myslím, že ostuda to od nás nebyla, dávaly jsme do každého zápasu všechno. Asi nám to ukázalo nějakou naší realitu,“ přemýšlela po posledním duelu mostecká Veronika Šípová.