„Stalo se, ale my se teď zase budeme soustředit na každý další zápas. Michalovcům to vrátíme na jaře u nich doma,“ hází za hlavu domácí nezdar se Slovenkami mladá hráčka Mostu Marie Poláková. Sama je ráda, že MOL liga si připravila takhle ostrý los.

„Rozhodně jsme potřebovaly někoho, kdo by nás pořádně prověřil. Měly jsme spoustu kvalitních soupeřů v přípravě. Věděly jsme, že Michalovce máme už ve druhém kole, to byla skvělá prověrka. Alespoň víme na čem zamakat. Je dobře, že to víme hned takhle na začátku,“ těší Polákovou.