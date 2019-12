Házenkář Kurial: Náš cíl je postup. Budeme za něj bojovat v každém zápase

Už v minulé sezoně házenkáři HK Baník Most překvapili jako nováček druhé ligy, když na konci ročníku skončili čtvrtí. Do nové sezony vletěli jako velká voda a dnes jsou po osmi zápasech lídrem soutěže a navíc stále bez porážky. Baníkovci sní o postupu do první ligy a zatím to vypadá, že jejich sny mají reálný základ a dostávají čím dál konkrétnější obrysy.

Brankář HK Baník Most Vladimír Kurial. | Foto: Dominik Síbr