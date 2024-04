Badmintonistky BK TJ Baníku Most bodovaly na turnajích republikové úrovně. Na turnaji věkové kategorie U17 YONEX Grand Prix A v Ústí nad Labem 2024 se představili Veronika Burdová, Tereza Grznárová, Filip Langmajer a Matěj Trup.

Úspěšné badmintonistky BK TJ Baník Most. | Foto: archiv klubu

Nejlepších výsledků dosáhla Tereza Grznárová, která zvítězila ve dvouhře, když v turnaji neztratila ani set a ve finále porazila Lucii Tománkovou (SK Hamr) 21:11 a 21:14. Spolu se svou deblovou partnerkou Štěpánkou Nýdrlovou (SK Prosek Praha) zvítězila Tereza Grznárová také ve čtyřhře. Finále čtyřhry bylo pro fanoušky Baníku zajímavé. Mostecký klub měl totiž zastoupení na obou stranách. Stříbrnou medaili po finálové prohře si odnesly Veronika Burdová (BK Baník Most) spolu Eliškou Mikešovou (SK Badminton Český Krumlov). V ostatních disciplínách hráči dosáhli na postupy do druhého kola nebo do čtvrtfinále.

Dalším výborným výsledkem je stříbrná medaile z Grand Prix A dospělých v Liberci, kterou vybojovala mostecká Kristina Kozempelová spolu s Matějem Hubáčkem (BK METEOR PRAHA) ve smíšené čtyřhře. Celkem hladce prošli několika zápasy až do finále, kde ale nestačili na pár Jaromír Janáček – Lucie Černá (oba SK Badminton Český Krumlov) a prohráli 13:21, 13:21. I tak je ale druhé místo v silně obsazeném turnaji skvělým výsledkem.