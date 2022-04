„Do zápasu jsme určitě nešli z pozice favorita, což se pak i potvrdilo. Výsledek jsme ale chtěli uhrát o něco lepší. I přes to si ale myslím, že si holky za to nasazení zaslouží absolutorium,“ říkal po zápase olomoucký trenér Libor Malínek.

Zápas začal poměrně vyrovnaně a až do šestnácté minuty byl stav velice vyrovnaný. Potom se ale projevila síla Severočešek a olomoucké manko se lehce zvyšovalo. Domácí hráčky ale nakonec ještě zabojovaly a udržely poločasové skóre na přijatelných 15:19.

Po přestávce pak Zory na své sokyně vlétly rychlostí tornáda a během chvilky vyrovnaly na 19:19. Bohužel pro ně se však jednalo sice o nepříjemný, ale pouze krátkodobý závan. Hostky si totiž své vedení zanedlouho vybudovaly znovu a udržely jej až do posledních minut. Konečný stav prvního semifinále tak zněl 26:31.

„Bohužel, Most zaslouženě přehrává všechny a nás dnes přehrál také. Ale zklamaný nejsem. Nějak takhle jsme si ten zápas představovali,“ pokračoval kouč Malínek. „Myslím, že jsme hrály dobře, ale v některých pasážích nám to úplně nevycházelo. Škoda, že jsme v nich nedokázaly udržet chladnou hlavu. Zkrátka, nehrály jsme špatně, ale stále je co zlepšovat,“ doplnila jej v utkání pětibodová hráčka Natálie Kuxová.

„Jak už jsem říkal v předchozích rozhovorech, pokud budeme chtít uspět, musí se všechno sejít. Od gólmanky až po útok. V útoku jsme bohužel trefovali tyčky,“ mrzelo kouče Hanaček.

„Možná byla chyba, že jsme se při zakončení nedívaly na brankářku. Ze začátku jsme to házely dolů a ona nám do střel lehala, poté jsme to pro změnu házely nahoru a netrefovaly branku. V odvetě nesmíme být v koncovce tak zbrklé, počkat na ten správný okamžik a bude to lepší. Do Mostu jedeme rozhodně vyhrát. Myslím, že to není nereálné. Nevzdáváme to,“ uzavřela Natálie Kuxová.

Odveta se odehraje v sobotu 7. května v Mostě. V případě druhé prohry skončí olomouckým Zorám sezona.

DHK ZORA Olomouc – DHK Baník Most 26:31 (15:19)

Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmimetrové hody: 3/2:2/1. Vyloučení: 5:3. ŽK: Kašpárková – Mikulčík. Diváci: 223.

Olomouc: Haládíková, Polášková: Kapsová 2, Jansová 3, Sovová 3/2, Kašpárková 2, Přikrylovová 2, Roupcová, Krajčovičová, Machačová 2, Fryčáková 3, Možíšová, Hejlová, Kuxová 5, Kubálková 1, Kubáčková 3.Trenér: Libor Malínek.

Most: Müllnerová, Janssen – Zemanová, Stříšková 5, Skácelová 1, Andrýsková 2, Pokorná, Korešová 7/1, Mikulčík 1, Cholelová 7, Ecksteinová 1, Smetková 1, Kroftová, Kostelná 5, Mikulášková 1. Trenér: Adrian Struzik.