Přesně po roce se do pískovny u Braňan vrátily trucktrialové závody. Během soboty a neděle přilákaly souboje upravených nákladních vozů zdolávající náročný terén stovky lidí. Především pak rodin s dětmi, které sledovaly, jak si poradí s extrémními výstupy legendární Praga V3S nebo upravený ruský ZIL.

Trucktrialové závody v Pískovně u Braňan. | Video: Deník/Václav Veverka

V Braňanech jde o druhý závod letošní 26. sezóny mistrovství České republiky v Truck trialu. Program v pískovně pokračuje ještě celou dnešní neděli do zhruba půl šesté večer, kdy bude soutěžení ukončeno. Trucktialová série se po Braňanech přesouvá do Mohelnice, kde se jede 25. a 26. května. Jak to na braňanském závodišti vypadá se můžete podívat do naší fotogalerie a videí.