Ohlédnutí za víkendem: V Braňanech burácela těžká monstra. Jel se Truck trial

Celý víkend patřila pískovna u Braňan na Mostecku Truck trialu. Kdo ještě neviděl fotky, má tu možnost. Jelo se tam 25. mistrovství České republiky v jízdě extrémním terénem. Adrenalinovou soutěž absolvovali závodníci na speciálně upravených nákladních vozidlech. Do Braňan zavítaly stovky lidí. Byli jsme se tam podívat, podívejte se na fotky a video. Třeba pro představu, jak to tam vypadalo a co je ten Truck trial.

Truck trial v Braňanech. | Video: Deník/Václav Veverka