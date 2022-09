Autodrom Most již 30 let hostí závody tahačů, jejichž historie však sahá až do roku 1985, kdy byl pořádán první ročník Evropského poháru tahačů. V průběhu let prošel samotný šampionát mnohými proměnami, které znamenaly především zjednodušení soutěžních tříd z původních tří (A, B a nejsilnější C), až na současnou jednu, kterou charakterizuje maximální objem motoru do 13 litrů. Jeho výkon se pohybuje kolem 809 kW (1 100 koní), ale pohonná jednotka musí vycházet ze sériově vyráběného agregátu. Minimální hmotnost tahače je omezena na 5300 kg a rychlost je z bezpečnostních důvodů omezena na 160 km/h.