FOTO, VIDEO: Papuče na důchod a poslední hra basketbalisty Pavla Polička

Dostal legrační penzistické papuče se světoznámou fajfkou značky Nike. Mostecký basketbalový klub BK Baník Most se o víkendu loučil s trenérem Pavlem Poličkem. Uspořádal pro něj ve sportovní hale akci The last game for Polda.

Pavel Poliček a jeho nová obuv na vejminek. | Video: Deník/Edvard D. Beneš