Tanečníci z mosteckého studia Kamily Hlaváčikové se v minulých dnech zúčastnili mistrovství Evropy v polské Varšavě. Talenti si opět věšeli na krk cenné medaile.

Mostecké taneční studio Kamily Hlaváčikové na mistrovství Evropy v Polsku. | Foto: TSKH

„Pro některé účastníky to byla první zahraniční soutěž a všichni ji zvládli na výbornou. Zaznamenali jsme spousty úspěchů, konkurence byla skvělé a o to víc si vážíme každého umístění,“ byla spokojená šéfka mosteckého studia Kamila Hlaváčiková.

Mladí nadšenci taneční atmosféře podlehli. „Poděkování patří nejen tanečníkům, choreografům, trenérům a přítomným rodičům, ale také naší fanouškovské základně v České republice, která nám skrze živá vysílání, skupinové chaty i sociální sítě předávala obrovské množství energie. Nejen díky jim jsme vydrželi tančit i do třetí hodiny ranní. Poděkování patří i městu Most, díky jehož podpoře jsme na mistrovství mohli jet,“ doplnila Hlaváčiková.

Medailová umístění Tanečního studia Kamily Hlaváčikové:

Týmové choreografie:

1.misto -Na palubu - skupina Stars

1.místo - Rocky - skupina Diamonds

2.místo - Step on the gas! - skupina Stars

2.místo - Fiesta en Cuba - skupina Diamonds

3.místo - Aladin - skupina Diamonds

3.místo - Sunshine - skupina Stars

3.místo - Tam za řekou - společná choreografie

3.místo - La casa de papel - skupina Diamonds



Sóla a dua:

2.místo - Ema Walterova - karibská show

3.místo - Sofie Vítová - karibská show



Další úspěšná umístění:

Choreografie:

4.místo The light of my soul - skupina Diamonds

5.místo Mamma Mia - skupina Diamonds

Sóla a dua:

4.místo Sebastian Holota & Vendula Karafová karibské duo

5.místo Eliška Kurková & Ema Walterová karibské duo

5.místo Daniela Dlask latinská show

6.místo Eliška Kurková & Ema Walterová salsa

7.místo Mia Holčáková cha cha cha

7.místo Amálie Kramperová salsa

7.místo Ema Walterová samba

7.místo Mia Holčáková jive

7.místo Barbora Hnátková & Renata Vojířová merengue

7.místo Eliška Kurková & Ema Walterová merengue

8.místo Amalie Kramperová bachata

8.místo Mia Holčáková rumba

9.místo Natálie Masopustová karibské sólo

9.místo Anna Ptačková & Mia Holčáková bachata

10.místo Eliška Kurková & Ema Walterová bachata