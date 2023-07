Mostecký autodrom zažil rekordní víkend. Špičkový motorsport vidělo téměř 54 tisíc diváků. Mezi fanoušky zavítal i prezident Petr Pavel. Závody mistrovství světa superbiků se prostě vydařily.

Nedělní program závodu mistrovství světa superbiků, který se konal v Mostě. | Foto: autodrom-most.cz

Po celý víkend panovala fantastická atmosféra, kterou si již třetím rokem pochvalují jak fanoušci, tak jezdci i organizátoři. To byl poslední červencový víkend, který se na mosteckém okruhu nesl v duchu mistrovství světa superbiků. Organizátoři v Mostě letos napočítali 53 871 návštěvníků a překonali tak loňských 37 tisíc i vlastní odhady, které končily u 50 tisíc diváků. Z mosteckých superbiků se tak stává již tradiční podnik, který je vrcholem sezóny motorsportu v České republice. Díky televizním přenosům jej pak u obrazovek celosvětově sleduje průměrně 75 milionů diváků a dosahem tak překonává všechny sportovní akce, které se v České republice konají.

„Víkend WorldSBK byl opět fantastický. Jsem moc rád, že diváci přivítali rozdělení vstupného na divácký svah a paddock a dorazili v rekordním počtu. Bezmála 54 tisíc fanoušků si užilo skvělý motorsport i velkou show, jakou dokáže nabídnout jenom WorldSBK. Opět jsme dokázali, že v Mostě umíme uspořádat podnik světového měřítka a děláme tak dobré jméno České republice,“ hodnotí úspěšný víkend Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most.

Spolupráci si pochvaluje také Gregorio Lavilla, výkonný ředitel WorldSBK. „Mám velkou radost, když vidím, jak se úspěšně rozvíjí naše vztahy a zkušenosti s mosteckým autodromem, jako domovem WorldSBK v České republice. Již třetí ročník v řadě přinesl fantastickou podívanou a akcí nabitý víkend. Fanoušci si mohli vychutnat WorldSBK naplno včetně Victory Lane a Paddock Show v samém srdci okruhu. Rostoucí čísla návštěvnosti svědčí o úspěchu akce a my se těšíme na další spolupráci s mosteckým autodromem, abychom v tomto trendu pokračovali i v příštích letech.“

Nedělní závod královské třídy World Superbike ovládl dosavadní lídr šampionátu Alváro Bautista, který si tak spravil chuť po nevydařeném sobotním závodě. Bautista v neděli předvedl fenomenální bitvu s Toprakem Razgatlioglu, šampionem z roku 2021. Předjížděli se v podstatě při každém průjezdu po hlavní rovince. Souboj ukončil Toprakův pád a bylo z toho osmnácté vítězství v jediné v sezóně, což je rekord, který se zatím v historii WorldSBK nikomu nepodařil. Oliver König, jediný český jezdec v nejvyšší třídě, bohužel zažil další smolný víkend, kdy ho v obou závodech zradila technika. Nejprve v sobotu kvůli nezvládnuté výměně pneumatik ztratil hodně vteřin, aby ho pak v neděli zastavila technická závada „Od začátku vypadávaly kvalty, až jsem začal podřazovat. Zastavilo to zadní kolo a motorka zůstala stát,“ popsal König smolný závod.

Problémy se nevyhnuly ani dalšímu českému zástupci Ondřeji Vostatkovi v supersportech. Po slibně rozjetém závodu, kdy se postupně přibližoval bodovaným příčkám, ho zdrželo týmové nedorozumění při zastávce v boxech a následně technické problémy. Nakonec musel ze závodu odstoupit. Závod, který poznamenal déšť naopak skvěle využil Tarran Mackenzie, který zariskoval a nepřezul na mokré pneumatiky a získal tak své vůbec první vítězství v kategorii.

Čeští fanoušci netrpělivě čekali na poslední závod víkendu, který patřil nejnižší třídě SSP300, kde si skvěle vede Petr Svoboda. Start opět zdramatizovala prudká přeháňka, která posunula závod o několik minut. Velké díky patří hasičům a traťovým maršálům, kteří museli vodu z některých míst odčerpávat. Závod pak musel být zkrácen na osm kol. Svoboda nakonec ve složitých podmínkách vybojoval osmé místo, které je důležité pro celkové pořadí v šampionátu. Na vedoucího Gonzalese teď Svoboda ztrácí jen čtyři body a cesta k titulu bude ještě hodně napínává.

Nedělní závod si nenechal ujít ani prezident republiky Petr Pavel, který do Mostu dorazil stylově na motorce. Během návštěvy navštívil řídící věž, závodní boxy a na startovním roštu si podal ruku s Oliverem Königem. Nakonec si užil i slavnostní ceremoniál po závodu superbiků, kdy promluvil s vítězem Alvárem Bautistou.

„Úspěšný třetí ročník je pro nás hlavně motivací do příštích let. Nyní si všechno vyhodnotíme, víme o některých nedostatcích a pečlivě sledujeme reakce diváků, abychom jim dokázali příští rok nabídnout ještě lepší servis,“ ohlíží se za třetím mistrovstvím světa superbiků v Mostě Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most.

RADEK LAUBE/AUTODROM-MOST.CZ