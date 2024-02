Mostecko již zná nejúspěšnější sportovce roku 2023. Vyhlášení proběhlo ve čtvrtek na slavnostním galavečeru v městském divadle. Oceněni byli jednotlivci i kolektivy několika věkových kategoriích. Na podiu se během večera vystřídalo mnoho mladých sportovních talentů i skutečných sportovní hvězd.

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců v mosteckém divadle. | Foto: Statutární město Most/Klára Vydrová

Nejúspěšnější sportovkyní roku je mostecká powerlifterka Veronika Strolená. Kategorii mládeže ovládl kickboxer Matyáš Vítězslav Vítek. V kolektivech dospělých zvítězily házenkářky DHK Baník Most. Druhou příčku získali softbalisté z Painbusters Most. Bronzový stupínek připadl badmintonistům ze Super Stars Most.

Kolektivy mládeže ovládli kickboxeři z SK Leon Most. Druzí skončili badmintonisté ze Super Stars Most a bronz patří Tanečnímu studiu Kamily Hlaváčikové. Předána byla také cena Františka Uhlíře za celoživotní přínos pro sport. Tu získal Mojmír Klíma z Atletického klubu Most a Pavla Jonášová z Klubu sportovní gymnastiky Litvínov. Sportovní hvězdou České unie sportu se stala Pavlína Komínková z Plaveckého klubu Most. Cenu diváků získal litvínovský hokejista Ondřej Kaše.

Klára Vydrová