FOTO: „Naučím se i vařit!“ Házenkářky povzbuzují fanoušky z domácích tréninků

Dejte do ruky Veronice Šípové pistoli a možná udělá kariéru bankovního lupiče. Mladá házenkářka Mostu se vyfotila v individuálním tréninku s běžeckým tunelem přes pusu připomínající roušku zločince, který se chce vlámat do banky. Facebookový profil mosteckých házenkářek DHK Baník Most „Černí andělé“ každý den zveřejňuje fotky hráček, jak pracují v době korovinarové „sportovní stopky“ na osobní kondici. A české šampionky tam posílají vzkazy svým fanouškům!

Veronika Šípová v individuálním tréninku, kde hlásí: Tohle není přepadení. | Foto: Facebook DHK Baník Most "Černí andělé"