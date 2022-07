FOTO: Mostecký Filingr si z Perštejna na Klínovec doběhl pro stříbro

Středeční sváteční běh z Perštejna na Klínovec, který si pro běžce připravil více jak 17 kilometrů tratě, nejlépe zvládl karlovarský běžec Tomáš Kožak, který proběhl cílem v čase 1:18:19 hodin. Na druhém místě kategorie mužů do 39 let doběhl Aleš Filingr z AK Most s časem 1:19:45, bronz si pověsil na krk Pavel Čekan z klubu Bike a běh Ostrov v čase 1:21:40.

