Kynžvart letos překvapuje, ale Most si lákavou odměnu vzít nenechal. Nováčkovi dal dvacet minut a pak začal strojově navyšovat skóre a to hlavně díky nebývale rozjeté Petře Maňákové a také faktu, že Severočešky eliminovaly počet technických chyb, když v 55. minutě měly jen čtyři a to bylo rozhodujícím faktorem.

„Je to hodně rychlá házená, začaly jsme dělat technické chyby a ztratily jsme koncentraci. Potřebovaly bychom zrychlit do druhé vlny, ale vše je to o tom, že ztrácíme koncentraci,“ mrzelo před kamerami České televize po prvním poločase kanonýrku Kynžvartu Kristýnu Königovou. Rozdíl byl v té době šest branek, po obrátce Most přidal a stanovil konečný rozdíl na šestnácti brankách.

„Spokojenými družstvy mohou být oba týmy,“ řekli komentátoři přímého přenosu. Měli pravdu. Nováček elitní ligy z Kynžvartu se ve svém prvním ročníku probil hned do finále poháru. V nejvyšší soutěži navíc drží čtvrtou příčku a rozhodně není vyloučeno, že si letos sáhne v play off na medaili.

Celé finále se navíc odehrálo v parádní kulise. Za oběma ženskými týmy přijely hlasité kotle fanoušků. Finále bylo speciálním i pro mosteckou superstar Ivetu Korešovou.

„Moje první trofej v Česku. Čekala jsem trošku vyrovnanější utkání. Vstoupily jsme do zápasu lehce nervózně, ale pak už to bylo v naší režii. Zisk Českého poháru je první trofejí, kterou můžeme oslavit, splnění prvního cíle,“ hlásila do kamer Korešová. Před Mostem je ještě výzva v podobě interligového zlata a českého titulu.

Hübl zaznamenal 900. bod v extralize. Verva vyloupila brněnskou Kometu